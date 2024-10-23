Avrupa Parlamentosu, Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi verilmesini onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi vermesini ve geri ödemelerin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirileriyle yapılmasını kabul etti.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Rusya'nın dondurulan varlıkları ile Ukrayna'ya kredi sağlanmasına yönelik girişim görüşüldü.

AP milletvekilleri, AB'nin Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi sağlanmasını ve geri ödemede Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının gelecekteki getirilerinin kullanılmasını 56 "hayır" oyuna karşı 518 "evet" oyuyla kabul etti.

Yeni kurulacak Ukrayna Kredi İşbirliği Mekanizması ile AB'de bulunan dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıklarından elde edilecek gelecekteki gelirler Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

Girişim kapsamında AB ve G7 ortaklarından Ukrayna'ya sağlanacak kredilerin geri ödemelerinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının gelir akışı kullanılacak.

G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.