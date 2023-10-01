Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs'ta halka ve siyasi partilere yönelik anketi, Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi Avrupa Komisyonu tarafından yapılan araştırmada, "Kıbrıslıların" yüzde 41’nin en önemli ve acil öncelik olarak “barış ve güvenlik” konularını ortaya koyduğunu yazdı.

Araştırmanın detaylarına yer vermeyen gazete "Kıbrıslıların" yüzde 38’nin AB ile üye ülkeler arasında sağlık iş birliğinin geliştirilmesi yönünde görüş beyan ettiğini yazdı. Gazete eğitim (yüzde 34), demokrasi ve insan hakları (yüzde 23), mülteci sorunu (yüzde 22), yolsuzluğun önlenmesi (yüzde 16) gibi konularda da AB ile üye ülkeler arasında iş birliği yapılması gerektiğinden bahsetti.

-Anket

Haravgi gazetesi bir başka haberinde Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin oy oranlarıyla ilgili ankete yer verdi.

IMR şirketinin REPORTER adına 18-22 Eylül tarihlerinde yaptığı ankette ilk sırada AKEL partisinin yer aldığını yazan gazete, ELAM’ın ise yükselişe geçtiğini belirtti.

Habere göre anket neticesinde AKEL yüzde 20; DİSİ yüzde 18; ELAM yüzde 12; DİKO yüzde 7; Ekologlar yüzde 4; EDEK yüzde 2; DİPA yüzde 1 oy aldı.

-AP seçim hazırlıkları

Öte yandan Politis gazetesi, 2024 yılında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde beş parti için yeni bir senaryonun şekillenmesinin büyük bir olasılık olduğunu yazdı.

Gazete, IMR şirketinin anket sonuçlarına dayanarak AKEL ve DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki 2 sandalyesinden birinin “tehdit altında” olduğunu belirtti.

ELAM ve Ekologlar Hareketi ve Vatandaşlar İşbirliği’nin ilk kez Avrupa Parlamentosu’nda sandalye kazanmasının muhtemel olduğuna dikkati çeken gazete, şu anda AKEL’in ve DİSİ’nin ikişer sandalyeye, geriye kalan diğer iki sandalyenin ise DİKO ile EDEK’e ait olduğunu anımsattı.