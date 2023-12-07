Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kıbrıslı Rumların yalnızca yarısı oy verecek

Avrupa Parlamentosu’nun geçen çarşamba yayımlanan yeni “Eurobarometre” sonuçlarına göre Kıbrıslı Rumların yalnızca yarısının önümüzdeki haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy vereceği haber verildi.

Politis gazetesi, “Kıbrıslıların Yalnızca Yarısı AP Seçimlerinde Oy Verecek” başlıklı haberinde, Eurobarometre’ye katılan Kıbrıslı Rumların yalnızca yüzde 50’sinin haziran ayında yapılacak AP seçimlerinde oy kullanmayı tercih edeceğini yazdı.

Bunun üye devletler arasında en düşük oran olmakla birlikte, yüzde 68’lik AB ortalamasının da çok altında kaldığına, aynı zamanda yüzde 86 oranına sahip Danimarka’dan çok uzak olduğuna yer veren gazete, Kıbrıslı Rumların AP seçimlerinde oy vermeleriyle ilgili sebepler arasında bir siyasi partiyi desteklemeyi ilk kriter olarak ortaya koyduklarını kaydetti.

Gazete, Kıbrıslı Rumların AP seçimlerinde oy vermeleriyle ilgili sebepler arasında, belirli bir adayı desteklemeyi ikinci kriter, vatandaş olarak görevlerini ise üçüncü kriter olarak ortaya koyduklarına işaret etti.

Gazete “Eurobarometre” sonuçlarına göre, Güney Kıbrıs’ta yalnızca yüzde 41’lik bir oranın AB ile ilgili olumlu düşünceye sahip olduğunu ekledi.