Avrupa Parlamentosu: Tunus, heyetimizin ülkeye girişini engelledi

Avrupa Parlamentosu (AP), bir heyetinin Tunus'a girişinin engellendiğini bildirerek, eylemi kınadı.

AP'den yapılan yazılı açıklamada, Dış İlişkileri Komitesi'nden bir heyetin, Nisan 2022'de yapılan ziyaretin takibini sağlamak amacıyla Tunus'a seyahat ettiği ancak ülkeye girmelerine izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada bu eylem kınanırken, Tunus makamlarından detaylı bilgi istendi.

Açıklamada ayrıca ziyaretin Avrupa Birliği (AB)-Tunus Ortaklık Anlaşması çerçevesindeki kapsamlı işbirliği gündemi dahilinde olduğu kaydedildi.

AP'den, iki senedir Tunus'ta gücün cumhurbaşkanının elinde toplanmasından endişe duyduğuna ilişkin açıklamalar yapılıyor.

AB yönetimi de Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin gözaltına alınması ve hareketin genel merkezinin kapatılmasını endişeyle izlediklerini bildirmişti.