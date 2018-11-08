Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlara sunum

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcileri tarafından Kıbrıslı Türkler ve Rumlara sunum yapıldığı, sunuma BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, gazeteci-yazar Sevgül Uludağ’ın da katıldığı bildirildi.

BASIN-SEN’den yapılan açıklamaya göre sunumun açılışını AP Parlamentosu İletişim ve Halkla İlişkiler Uzmanı George Stylianou yaparken, Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Takis Hadjigeorgeoui ve Nikos Silikyotis da konuşma yaptı.

Toplantıda yurt dışında okuyan Kıbrıslı Türk öğrencilere sağlık kartı verilmemesi, bir Kıbrıslı Türk’ün AP milletvekilliğine aday gösterilmesi gibi konular görüşüldü.

“ÖĞRENCİLERE SAĞLIK KARTI VERİLMEMESİ”

BASIN-SEN’den yapılan açıklamaya göre toplantıda, yurt dışında okuyan Kıbrıslı Türk öğrencilere sağlık kartı verilmemesi konusunda yaşanan mağduriyet gazeteci-yazar Sevgül Uludağ tarafından dile getirildi.

Konuyla ilgili daha önce örgütlerce yapılan başvuruların, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından cevapsız bırakıldığı bildirilen açıklamada, ilerleyen günlerde KTÖS ve Basın-Sen’in aracılığıyla Dilekçe Komisyonu’nda bulunan AP Takis Hadjigeorgeoui’nun girişimde bulunması kararlaştırıldı.

“AP MİLLETVEKİLLİĞİ KONUSU”

Sunumda Kıbrıslı bir Rum katılımcı tarafından bir Kıbrıslı Türk’ün AP milletvekilliğine aday gösterilmesi gündeme getirildi ve kuzeydeki sorunları ve istekleri bizzat gündeme taşıyabilmesi için seçilmesine yardımcı olunması önerildi.