Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalı: Ofislerde arama yapıldı

Katar'ın, ekonomik ve siyasi kararları etkilemek amacıyla bazı Avrupa Parlamentosu (AP) çalışanlarına rüşvet verdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, Belçika polisi AP ofislerine arama yaptı.

Bu, Cuma'dan bu yana Brüksel'de yapılan 20. arama. Şu ana kadar 1 milyon euroya yakın paraya el konuldu.

AP tarihindeki "en büyük yolsuzluk skandalı" olabileceği belirtilen olayla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da "Avrupa demokrasisi saldırı altında" diye konuştu.

Parlamento milletvekilleri skandalı bugün yapılacak oturumda görüşecek. Parlamentonun Perşembe günü soruşturmayla ilgili bir kararname açıklaması bekleniyor. AB'den haberler aktaran Euractiv haber sitesi de iddialar nedeniyle AP'nin Katar'la iş birliğini durdurduğunu aktardı.

Belçika polisi Katar'dan rüşvet aldıkları iddiasıyla şu ana kadar dört kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, iddiaların ardından görevden alınan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Yunan milletvekili Eva Kaili de bulunuyor.

Katar ise iddiaları reddediyor.

Yunan vekilin görevleri askıya alındı

Belçikalı savcılar bir şüphelinin evinde 600 bin euro, bir milletvekilinin evinde de 150 bin euro, Brüksel'deki bir otel odasındaki bavulda da birkaç yüzbin euro nakit para bulunduğunu açıkladı.

Bilgisayarlar ve cep telefonlarına da el kondu.

Cumadan bu yana 10 parlamento çalışanının bilgi teknolojileri erişimi de "soruşturma için önemli olabilecek verilerin kaybolmasını önlemek amacıyla" donduruldu.

Gözaltına alınan şüpheliler "suç örgütüne dahil olma, yolsuzluk ve kara para aklama" ile suçlanıyor.

Sekiz yıldır AP milletvekili olan Kaili, tüm görevlerinden uzaklaştırıldı. Kaili, parlamentonun 14 başkan yardımcısından biriydi ve Orta Doğu ile ilişkilerden sorumluydu.

Kaili'nin AP'deki Sosyalist ve Demokratlar grubu üyeliği de askıya alındı, ayrıca Yunanistan'daki merkez sol Pasok Partisi'nden de ihraç edildi.

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13/12/2022 09:00