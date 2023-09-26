Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu panelde ele alınacak

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26/09/2023

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Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu panelde ele alınacak

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür (AHT) Vakfı, perşembe günü Avrupa Parlamentosu’nda iki hafta önce kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin panel düzenliyor. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde yer alacak panel saat 19.00’da başlayacak.

“Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu – Kıbrıs, Türkiye ve bölgemiz açısından önemi” başlıklı panelin konuşmacıları iş insanı Ali Erel ve gazeteci Ulaş Barış olacak. Panelin moderatörlüğünü ise AHT Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil yapacak.

26/09/2023 15:12
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TAGS: haber, kıbrıs, Avrupa Parlamentosu
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