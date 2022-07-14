Rusya'ya aldığı yaptırım kararı ile Ukrayna'dan sonra Moskova'nın yeni hedefi haline gelen Litvanya krizi Avrupa Birliği'nin (AB) attığı geri adımla çözüldü. AB'nin geri adımı bugün Batı medyasında tepkilere neden oldu ve 'Avrupa Putin'e boyun eğdi' başlığı ile duyuruldu.

Hem Avrupa Birliği (AB) hem de NATO üyesi olan Litvanya geçtiğimiz günlerde demiryolu ile Kaliningrad’a taşınan malların bir kısmına yaptırım getirdiğini açıklamıştı. Litvanya ve Polonya arasında sıkışıp kalan ve Rusya’nın karadan bağlantısının olmadığı Kaliningrad kenti konumu gereği Rusya açısından kritik öneme sahip. Rusya AB'den peş peşe gelen yaptırımlar sonrası kömür, inşaat malzemeleri ve gelişmiş teknoloji ürünlerini gibi bir çok ürünü demiryolu ile taşıyordu.

Kaliningrad'ın Rusya için bir diğer önemli özelliği ise Rus Baltık Denizi Filosu ve Rus birliklerinin bölgede 'İskender' tipi balistik füze sistemi ile konuşlandırılmış olması.

RUSYA TEDHİT ETMİŞTİ

Rusya’dan hava ulaşımı işgalin başında kesilmiş olan Kaliningrad’a uygulanan demiryolu yaptırımı Rusya'nın sert tepkisine neden oldu. Moskova'dan tehditler peş peşe geldi.

Kararı “beklenmedik ve yasadışı abluka” olarak nitelendiren Moskova, Vilnius yönetimine protesto notası verdi, ayrıca AB’nin Moskova Büyükelçisi Marcus Ederer, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Öte yandan Moskova yönetimi “düşmanca” olarak nitelediği bu karardan dönülmezse “çıkarlarını korumak için gerekli adımları atabileceği” açıklamasını yaptı.

AB'DEN GERİ ADIM

Tüm bu gerilimin ortasında Avrupa Komisyonu dün şaşırtıcı bir hamle yaparak Rusya ile Kaliningrad dış bölgesi arasındaki yaptırıma tabi malların hareketinin yönetimine ilişkin yönergelerini güncelledi.

Yapılan güncellemeye göre, Rusya sivil kullanım mallarını Litvanya üzerinden demir yolu ile taşıyabilecek.

Karar Moskova'da büyük bir memnuniyetle karşılanırken Batı medyası söz konusu kararın Rusya ile Litvanya arasındaki tansiyonu düşürmek için atıldığını yazdı.

İngiliz Dailymail Gazetesi gelişmeyi 'AB Putin'in taleplerine boyun eğdi ve Litvanya'ya geri adım atmasını söyledi' sözleri ile duyurdu. Financial Times ise 'Brüksel gerilimi azaltmak için harekete geçti' başlığını seçti.

ABD KARARDAN MEMNUN

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Müttefik ve ortaklarımızın, Ukrayna'daki sebepsiz savaş nedeniyle Rusya'ya karşı aldığı önlemleri ve işbirliğini takdir ediyoruz.AB'nin üye devletlerinin Kaliningrad ile ilgili yaptırımların nasıl uygulayacağını netleştiren duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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14/07/2022 20:39