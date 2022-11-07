Avrupa Şampiyonu Turunç’a Lefke Yardım ve Halk Derneği’nden plaket

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07/11/2022

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Avrupa Şampiyonu Turunç’a Lefke Yardım ve Halk Derneği’nden plaket

 Lefke Yardım ve Halk Derneği Genel Başkanı Dr. Emel Yılmaz tarafından KKTC Milli Boksör Avrupa Şampiyonu Metin Turunç’a plaket takdim edildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Milli Boksör Metin Turunç Lefke Yardım ve Halk Derneği’ni ziyaret etti, ziyarette Dernek Başkanı Dr. Emel Yılmaz tarafından koza işinden yapılmış özel plaket takdim edildi.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Genel Başkanı Dr. Emel Yılmaz görüşmede yaptığı konuşmada, “Milli boksörümüz bugüne kadar iradesini ve ülke sevdasını ortaya koyarak çıktığı bu yolda mücadeleci ruhunu kaybetmeyerek üstün başarılardan elde etmiştir” dedi.

07/11/2022 10:42
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TAGS: Avrupa Şampiyonu Turunç, Lefke Yardım ve Halk Derneği
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