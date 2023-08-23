Avrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Avrupa Birliği, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile kendini enerji krizinin içinde buldu.

Batı'nın savaş ile birer birer devreye soktuğu yaptırımlar karşısında Rusya'nın doğal gaz kartını masaya sürmesi üzerine, Avrupa için kış mevsimi zorlu geçmeye başladı.

Birlik üyesi ülkeler, savaş ile Rusya'dan ithalatın azalmasıyla alternatif tedarikçilere yöneldi.

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen AB ülkelerinde 110 milyar metreküpe kadar doğal gaz depolama kapasitesi mevcut.

Bu kış için depolardaki doluluk yüzde 90'ın üzerinde.

Yani şu anki stoklar, kıtanın kışlık ihtiyacının tamamını karşılayacak düzeyde değil.

Piyasalardaki gelişmeler krizi tetikleyebilir

AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson kıtanın enerji güvenliğinin geçen yıla oranla daha istikrarlı bir konumda olduğunu belirtti.

Ancak son haftalarda gaz piyasasının hassasiyetini koruduğuna işaret etti.

Bu kapsamda hava koşullarının mevsim normallerinden daha soğuk olması, enerji merkezli üretimde tüketimin artması ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler krizi tetikleyebilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

Depolardaki doluluk, Avrupa'nın doğal gaza ucuza erişeceği anlamına da gelmiyor.

Son 10 yılda yükselmeye devam eden doğal gaz fiyatları daha yükselebilir.

Bunun ilk işareti de geldi.

Alternatif tedarikçilerden Avustralya'daki bir doğalgaz şirketinin çalışanlarının greve gitme olasılığı bile, fiyatları yüzde 7 artırdı.

Bu da Avrupa'nın doğalgaz tüketimi ve tedarikinde ne kadar hassas bir dengede olduğunu ortaya koydu.

