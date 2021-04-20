Avrupa Süper Ligi takımları FIFA 22'de olmayacak

Avrupa Süper Ligi takımları, FIFA 22'den itibaren oyun serisinde yer almayacaklarını duyurdu.

Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Inter, Milan ve Juventus’un yer aldığı oluşum, FIFA 22’den itibaren video oyun serisinde olmama kararı aldı.

12 kulübün yeni bir oyun çıkartarak bu oyunun satışından büyük gelir elde etme planı olduğu öğrenildi. Öte yandan FIFA oyun serisinin üreticisi EA Sports konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

FIFA oyun serisi EA Sports tarafından üretilse de, bu oyunlar FIFA’nın izniyle yapılıyor.

PES'te yer alacak mı?

FIFA’da yaşanan bu gelişmenin ardından bir başka video oyunu PES’te durumun ne olacağı da merak konusu oldu. Konami’nin ürettiği Pro Evolution Soccer serisi, EA’nın FIFA serisinde olduğu gibi resmi FIFA onaylı bir lisansa sahip değil.

Bu nedenle Konami’nin Avrupa Süper Ligi ile bir anlaşma yapması ve bu yeni turnuvayı PES 2022’de sergileme hakkı ihtimaller arasında yer alıyor.

Şimdiye kadar lisans sorunu yaşadığı için takımları ve oyuncuları sahte isimlerle kullanan Konami, Avrupa Süper Lig’i ile anlaşma sağlaması halinde bu durum da ortadan kalkmış olacak.

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20/04/2021 10:06