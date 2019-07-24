Avrupa ülkelerinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor

Meteoroloji yetkilileri, 28 Temmuz’a kadar etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde sıcaklıkların rekor düzeye çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Almanya, Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda’da bazı kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Temmuz 1947’de ölçülen ve şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık olan 40,4 dereceye iki gün içinde ulaşılacağı öngörülüyor.

Almanya Meteoroloji Dairesi perşembe günü Köln bölgesinde hava sıcaklığının 41 dereceyi bulabileceği tahmininde bulundu. Almanya’da en sıcak gün 6 Temmuz 2015’te 40,3 dereceyle Kitzingen’de ölçülmüştü.

İspanya’da hava sıcaklıklarının özellikle orta ve kuzey bölgelerindeki bazı kentlerde 42 dereceye çıkması beklenirken, özellikle yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İngiltere’de yılın en sıcak gününün yarın kayıtlara geçeceği, başkent Londra’da hava sıcaklığının 39 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Son 75 yılın en sıcak günlerinin yaşanacağı tahmin edilen Hollanda da ise aşırı sıcaklardan dolayı turuncu alarm verildi.

Sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı duyurulan Belçika’da yetkililer, mevcut durumda “turuncu” olan alarm seviyesinin cumartesi gününe kadar “kırmızı”ya çıkarılacağını bildirdi.