Avrupa Uzay Ajansı Ay misyonlarında Rusya ile çalışmayı durdurdu

Avrupa Uzay Ajansı, Ay'daki 3 misyonda Rusya ile yapılan iş birliğini Ukrayna'daki saldırılar nedeniyle durdurdu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni ekipman ve teknolojiyi test etmeyi amaçladığı ve Rusya ile yürütülecek Luna-25, 26, 27 görevlerinde iş birliğini durdurmayı kararlaştırdı.

Mars'ta yürütülen Exomars planı da mart ayında aynı şekilde askıya alınmıştı.

ESA, bu yaz fırlatılması düşünülen Luna-25 sondasında Pilot-D isimli navigasyon kamerası kullanmayı planlıyordu.

ESA Genel Direktörü Josef Aschacher, söz konusu kameranın söküleceğini ve fırlatmadan çıkarılacağını; Rus uzay ajansı Roscosmos'un da konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

Bu habere tepkiniz:



14/04/2022 09:38