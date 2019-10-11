Avrupa Uzay Ajans'ı bir iyi bir de kötü haber verdi

Gök bilimiyle uğraşan bilim insanları zaman zaman yaptıkları çalışmaların sonucunda dünyayı gök cisimlerinin varlığı konusunda uyarıyorlar. Bizler de korku içinde dünyaya çarpacak gök taşlarını beklemeye başlıyoruz. Hatta konunun filmleri bile çekiliyor. Bilimin bu popüler konusu yine gündemde.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), “2019 SU3” isimli yeni bir gök cisminin 65 yıl içinde Dünya’ya çarpabileceğini bildirdi.

Uzay ajansı, asteroidin dünyaya vurması muhtemel tarihin 16 Eylül 2084 olduğunu duyurdu. Buna karşın 14 metre çapındaki astroidin dünyaya çarpsa bile çok büyük bir yıkıma yol açacak kadar büyük olmadığı belirtildi.

11/10/2019 22:01