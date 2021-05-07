Avrupa uzay ajansı engelli astronot alımına başlıyor

Avrupa Uzay Ajansı, Parastronaut Fizibilite Projesini duyurdu.

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07/05/2021

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Avrupa uzay ajansı engelli astronot alımına başlıyor

Avrupa Uzay Ajansı, Parastronaut Fizibilite Projesini duyurdu. Proje kapsamında dünyada ilk kez engelli bireyler astronot kadrolarına başvurabilecek.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), dört ila altı astronot için yaptığı en son işe alım çağrısında, bazı fiziksel engelli adayları dahil etmeyi amaçlayan Parastronaut Fizibilite Projesini duyurdu.

Astronot adaylarının, doğa bilimleri, tıp, mühendislik, matematik veya bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans veya daha yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekiyor.

Ajans kadınların başvuru oranlarına dikkat çekerek daha fazla kadının başvuru yapmasını istiyor.

Karar engelliler arasında sevinçle karşılandı.

Ajans yetkilileri "Bunu şimdi yapmazsak bir daha hiçbir zaman olmayacaktı" dedi.

07/05/2021 16:49
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