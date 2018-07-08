HABER KIBRIS

Avrupa ‘valsartan’lı ilaçları toplatıyor

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08/07/2018

Avrupa ‘valsartan’lı ilaçları toplatıyor
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AVRUPA kanserojen ihtiva edebileceği gerekçesiyle Çin yapımı ‘valsartan’ etken maddesi içeren tansiyon ve kalp ilaçlarını geri çağırıyor.

Avrupa Tıp Ajansı’ndan yapılan açıklamada Çin’in Linhai bölgesinde Zhejiang Huahai ilaç şirketi tarafından üretilen ‘valsartan’da kanserojen olabilecek kirlilik tespit edildiği bu nedenle toplatma kararı alındığı belirtildi. Vaspartan birçok tansiyon ve kalp ilacında kullanılan bir etken madde.

TÜRKİYE’DE ALARMDA

Avrupa’dan sonra Türkiye de alarma geçti. Sağlık Bakanlığı, ülkede, bu üretim tesislerinde üretilmiş tansiyon ve kalp ilacı olup olmadığını araştırmaya başladı. İlaç bulunması durumunda Bakanlık gerekli işlemleri başlatacak

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TAGS: avrupa, ilaç, haber
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