Avrupa Yakası'nın Volkan'ı Jet Sosyete'de

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel imzalı, puhutv dizisi Jet Sosyete’nin cuma günü yayına girecek Yılbaşı Özel Bölümü için Ata Demirer ve Gülse Birsel uzun bir aradan sonra ilk defa birlikte kamera karşısına geçti. Avrupa Yakası'ndaki Volkan karakteriyle Jet Sosyete'ye giriş yapan Demirer, "Gülse’yi çok özlemişim" dedi.

Gülse Birsel ve Ata Demirer Avrupa Yakası'nın ardından yıllar sonra Jet Sosyete'de buluştu. NTV Gece Gündüz programına konuk olan ikili 15 yıl sonra yeniden karşılıklı oynamanın keyfinden bahsettiler.

Birsel şöyle konuştu:

"Ben çok özlemişim, yazmayı da çok özlemişim. Hikayenin içinde başka bir durum da var tabi. Gizem’le Volkan’ın arkadaşlığından başlıyoruz ve sonra çok kısa bir sahnede Aslı geliyor. Gizem’in sahnelerini oynadım ama Aslı’yı nasıl oynadığımı hatırlamaya çalıştım. Hem birbirimizi özlemişiz, hem de Aslı-Volkan ilişkisini yazmayı ve oynamayı özlemişim. Açıkcası, bizim için de şahane bir anı oluyor. Avrupa Yakası başladığından itibaren 15 yıl geçti ve bizim için de çok duygusal bir şey oldu. Sürprizi bozmak istemiyorum ama Volkan ile Gizem’in arasındaki ilişkiyi ve geçmişi izleyenler görecek ama o da çok eğlenceli bir ilişki oldu. Açık konuşmak gerekirse, beraber çok güzel günler geçiriyoruz."

"Volkan karakterini özlemişim"

"Volkan karakterinin üzerinden bütün herkesi, Gülse’yi çok özlemişim gerçekten" diyen Demirer "Üstelik, yönetmenimiz de Hakan Algül. 15 sene önce Hakan Algül ile başlamıştık ve şimdi Gülse’nin başka bir projesi ile yeniden bir araya geliyoruz. Birçok hatıramız var, 15 sene demek çok büyük bir rakam. Zaten çok organik, yaşayan bir öyküydü ve karakterler de öyleydi. Bıraktığın yerden aynı tavşan yarışı misali bayrak değişiyor ve devam ediyormuş gibi oluyor. Yılların çok bir etkisi yok üzerimizde" ifadelerini kullandı.

25/12/2019 14:49