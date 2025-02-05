Avrupa'da ara transfer sezonu tamamlandı: En pahalı 10 imza açıklandı

2024/25 sezonu kış transfer dönemi, Avrupa'nın 5 büyük liginde dün gece sona erdi. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin yaptığı dev harcamalar dikkat çekti.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de kış transfer dönemi tamamlandı. Transferlerde yaptığı harcamalarla öne çıkan Premier Lig ekipleri, bu kış da geleneği bozmadı. İngiliz medyasına göre, Premier Lig kulüpleri bu dönem yaklaşık 370 milyon sterlin harcarken, geçen yıl ödenen rakam ise yalnızca 100 milyon sterlindi.

Özellikle Manchester City, Premier Lig'deki 19 kulübün toplam harcamasına yakın bir harcama yaparak dikkat çekti. Kötü performans sergilediği iddia edilen 2024-2025 sezonunda City, kış transfer döneminde yaklaşık 180 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyerek, 2023'te Chelsea'nin 275 milyon sterlin harcaması sonrasında en yüksek ikinci harcama olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın 5 büyük liginde bonservisi en yüksek 10 transfer arasında Manchester City'nin kadrosuna kattığı 4 genç oyuncu yer alıyor.

Transfer döneminde genç oyunculara yönelim de dikkat çekti; yapılan transferlerin büyük çoğunluğu 19-25 yaş arasındaki futbolculardan oluştu. İşte, Avrupa'nın 5 büyük liginde kış transfer sezonunda gerçekleşen en pahalı 10 imza: