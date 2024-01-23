Avrupa'da ara transferde dikkat çeken imzalar
23/01/2024
Avrupa'da futbol kulüpleri, 2023-2024 sezonunun ara transferinde kadrolarına takviye yapıyor. İşte şu ana kadar biten transferlerden öne çıkanlar...
29- Attila Szalai (Stoper) | Hoffenheim → Freiburg (Almanya)
28- Ivan Perisic (Sol kanat) | Tottenham (İngiltere) → Hajduk Split (Hırvatistan)
27- Chiquinho (Orta saha) | Benfica (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)
26- Valentin Barco (Sol kanat) Boca Juniors (Arjantin) → Brighton & Hove Albion (İngiltere)
25- Andre Horta (Orta saha) | Braga (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)
24- Gonçalo Guedes (Sol kanat) | Villareal → Wolverhampton
23- Hamed Traore (10 numara) | Bournemouth (İngiltere) → Napoli (İtalya)
22 - Cyril Ngonge (Forvet) | Hellas Verona → Napoli (İtalya)
20- Sheraldo Becker (Forvet) | Union Berlin (Almanya) → Real Sociedad (İspanya)
18- Jordan Henderson (Orta Saha) | Al Ettifaq (Suudi Arabistan) → Ajax (Hollanda)
17- Gift Orban (Forvet) | Gent (Belçika) → Lyon (Fransa)
16- Mohamed Seck (Stoper) | Pro Vercelli → Roma (İtalya)
15- David Datro Fofana (Santrfor) | Chelsea → Burnley (İngiltere)
14- Eric Dier (Stoper) | Tottenham (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)
13 - Radu Dragusin (Stoper) Genoa (İtalya) → Tottenham (İngiltere)
12- Jadon Sancho (orta saha) | M. United (İngiltere) → B. Dortmund (Almanya)
11- Fabio Carvalho (Orta saha) | Liverpool → Hull City (İngiltere)
10- Timo Werner (Santrfor) | Chelsea → Tottenham (İngiltere)
9- Jean Onans (Orta saha) | Beşiktaş → Marsilya (Fransa)
8- Nino (Stoper) | Fluminense (Brezilya) → Zenit (Rusya)
7- Gelson Martins (Sağ kanat) | Monaco (Fransa) → Olimpiakos (Yunanistan)
6- Fran Navarro (Santrfor) | Porto (Portekiz) → Olimpiakos (Yunanistan)
5- Jailson (Ön libero) | Palmeiras (Brezilya) → Celta Vigo (İspanya)
4- Tajon Buchanan (Sağ bek) | Club Brugge (Belçika) → Inter (İtalya)
3- Lucas Beraldo (Stoper) | Sao Paulo (Brezilya) → PSG (Fransa)
2- Eric Bailly (Stoper) | Beşiktaş → Villarreal (İspanya)
1- Eljif Elmas (Orta saha) | Napoli (İtalya) → RB Leipzig (Almanya)