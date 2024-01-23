Avrupa'da ara transferde dikkat çeken imzalar

Avrupa'da futbol kulüpleri, 2023-2024 sezonunun ara transferinde kadrolarına takviye yapıyor. İşte şu ana kadar biten transferlerden öne çıkanlar...

29- Attila Szalai (Stoper) | Hoffenheim → Freiburg (Almanya)

28- Ivan Perisic (Sol kanat) | Tottenham (İngiltere) → Hajduk Split (Hırvatistan)

27- Chiquinho (Orta saha) | Benfica (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)

26- Valentin Barco (Sol kanat) Boca Juniors (Arjantin) → Brighton & Hove Albion (İngiltere)

25- Andre Horta (Orta saha) | Braga (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)

24- Gonçalo Guedes (Sol kanat) | Villareal → Wolverhampton

23- Hamed Traore (10 numara) | Bournemouth (İngiltere) → Napoli (İtalya)

22 - Cyril Ngonge (Forvet) | Hellas Verona → Napoli (İtalya)

20- Sheraldo Becker (Forvet) | Union Berlin (Almanya) → Real Sociedad (İspanya)

18- Jordan Henderson (Orta Saha) | Al Ettifaq (Suudi Arabistan) → Ajax (Hollanda)

17- Gift Orban (Forvet) | Gent (Belçika) → Lyon (Fransa)

16- Mohamed Seck (Stoper) | Pro Vercelli → Roma (İtalya)

15- David Datro Fofana (Santrfor) | Chelsea → Burnley (İngiltere)

14- Eric Dier (Stoper) | Tottenham (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)

13 - Radu Dragusin (Stoper) Genoa (İtalya) → Tottenham (İngiltere)

12- Jadon Sancho (orta saha) | M. United (İngiltere) → B. Dortmund (Almanya)

11- Fabio Carvalho (Orta saha) | Liverpool → Hull City (İngiltere)

10- Timo Werner (Santrfor) | Chelsea → Tottenham (İngiltere)

9- Jean Onans (Orta saha) | Beşiktaş → Marsilya (Fransa)

8- Nino (Stoper) | Fluminense (Brezilya) → Zenit (Rusya)

7- Gelson Martins (Sağ kanat) | Monaco (Fransa) → Olimpiakos (Yunanistan)

6- Fran Navarro (Santrfor) | Porto (Portekiz) → Olimpiakos (Yunanistan)

5- Jailson (Ön libero) | Palmeiras (Brezilya) → Celta Vigo (İspanya)

4- Tajon Buchanan (Sağ bek) | Club Brugge (Belçika) → Inter (İtalya)

3- Lucas Beraldo (Stoper) | Sao Paulo (Brezilya) → PSG (Fransa)

2- Eric Bailly (Stoper) | Beşiktaş → Villarreal (İspanya)

1- Eljif Elmas (Orta saha) | Napoli (İtalya) → RB Leipzig (Almanya)