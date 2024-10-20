Avrupa'da Ashley fırtınası etkili oluyor

Avrupa'nın bazı bölgeleri, sezonun ilk adlandırılmış fırtınası olan Ashley fırtınasının gelmesiyle birlikte kuvvetli rüzgarlar ve yoğun yağışların etkisi altına girdi.

Meteoroloji Dairesi, fırtınanın saatte 80 mil hıza ulaşan rüzgarlar ve bazı bölgelerde yoğun yağış beklendiğini, yaralanmalara ve can güvenliği riskine yol açabileceğini bildirdi.

Sağanak ve şiddetli rüzgar getiren fırtına büyük dalgalara da yol açtı. Dev dalgalar Fransa'nın kuzeybatı sahillerini de vurdu.

Dalga, fırtınayı izlemek için kaldırımda toplanan kalabalığı ıslattı. Çok geçmeden sokaklar su altında kaldı.

Fransa meteoroloji servisi, ilerleyen saatlerde hava şartlarının şiddetleneceği uyarısınad bulundu.

Fransa'nın batısında altı yerleşim biriminde "sarı alarm" ilan edildi. Bölgede dev dalgaların devam etmesi bekleniyor.