Avrupa’da birlikte uyuma modası

Avrupa'da Fransa kökenli yeni bir trend yayılıyor. Gençler, cinsellikten uzak ama birlikte uyuyacakları arıyor. Amaç, yalnız kalmamak ve aynı yatağı paylaşmak, sarılacak birini bulmak.

‘Hugmify’ adlı bir aplikasyon çıktı bile. Bu uygulama ile buluşanlar beğendikleri kişiyle ‘masum bir şekilde sabahlamayı’ planlayabiliyor.

Society isimli magazin dergisi, uyku partneri programına ilginin büyük olduğu ve arkadaşlık uygulaması Tinder'in yerini aldığını belirtiyor.

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01/01/2021 10:35