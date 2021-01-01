Avrupa’da birlikte uyuma modası
Avrupa'da çöpçatanlık uygulamalarının popülaritesi yerini uyku partneri bulma aplikasyonlarına kaybetti. Birlikte 'uyumak' isteyenler, uygulamadan eşleşip aynı yatağı paylaşıyor.
01/01/2021
Avrupa'da Fransa kökenli yeni bir trend yayılıyor. Gençler, cinsellikten uzak ama birlikte uyuyacakları arıyor. Amaç, yalnız kalmamak ve aynı yatağı paylaşmak, sarılacak birini bulmak.
‘Hugmify’ adlı bir aplikasyon çıktı bile. Bu uygulama ile buluşanlar beğendikleri kişiyle ‘masum bir şekilde sabahlamayı’ planlayabiliyor.
Society isimli magazin dergisi, uyku partneri programına ilginin büyük olduğu ve arkadaşlık uygulaması Tinder'in yerini aldığını belirtiyor.