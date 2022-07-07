Avrupa'da biten transferler

Avrupa futbolu, 2022 yaz transfer sezonuna hızlı girdi.

Elini çabuk tutan Manchester City, 75 milyon Euro bonservisle Norveç'in altın çocuğu Erling Haaland'ı Dortmund'un elinden kaptı. Alman devi ise Milli futbolcu Salih Özcan ve Adeyemi gibi isimlerle kadrosunu güçlendirirken Norveçli golcünün yerini Sebastian Haller ile doldurdu. Real Madrid, PSG ve Liverpool'un da peşinden koştuğu Aurelien Tchouameni'yi Monaco'dan 80 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

Darwin Nunez için kasasından bonuslarla birlikte 100 milyon Euro çıkacak olan Liverpool, kulüp tarihinin en pahalı transferini yaparken yıldızı Sadio Mane'yi Bayern Münih'e sattı. Gabriel Jesus da City'den Arsenal'e transfer oldu.

İşte transfer dönemindeki birbirinden önemli transferler ve yeni kulüpleri...

47) Steve Mandanda (Kaleci) | Marsilya (Fransa) -> Rennes (Fransa)

46) Axel Witsel (Önlibero) Borussia Dortmund (Almanya) -> Atletico Madrid (İspanya)

45) Sebastien Haller (Santrafor) Ajax (Hollanda) -> Borussia Dortmund (Almanya)

44) Divock Origi (Forvet) | Liverpool (İngiltere) -> Milan (İtalya)

43) Tyrrell Malacia (Sol bek) | Feyenoord (Hollanda) -> Manchester United (İngiltere)

42) Zeki Çelik (Sağ Bek) | Lille (Fransa) -> Roma (İtalya)

41) Joao Palhinha (Ön libero-Stoper) | Sporting (Portekiz) -> Fulham (İngiltere)

40) Andreas Christensen (Stoper) | Chelsea (İngiltere) -> Barcelona (İspanya)

39) Franck Kessie (Orta saha) | Milan (İtalya ) -> Barcelona (İspanya)

38) Kalvin Philips (Orta saha) | Leeds United (İngiltere) -> Manchester City (İngiltere)

37) Gabriel Jesus (Santrfor) | Manchester City (İngiltere) -> Arsenal (İngiltere)

36) Henrikh Mkhitaryan (10 Numara) | Roma (İtalya) -> Inter (İtalya)

35) Andre Onana (Kaleci) | Ajax (Hollanda) -> Inter (İtalya)

34) Hidemasa Morita (Orta saha) | Santa Clara (Portekiz) -> Sporting Lizbon (Portekiz)

33) Moussa Sissoko (Orta Saha) | Watford (İngiltere) -> Nantes (Fransa)

32) Stefan Ortega (Kaleci) | Bielefeld (Almanya) -> Manchester City

31) Richarlison (Forvet) | Everton (İngiltere) -> Tottenham (İngiltere)

30) Vitinha (Orta saha) | Porto (Portekiz) -> PSG (Fransa)

29) Corentin Tolisso (Orta Saha) Bayern Münih (Almanya) -> Lyon (Fransa)

28) Romelu Lukaku (Forvet) | Chelsea (İngiltere) -> Inter (İtalya)

27) Xavi Simons (Orta Saha) | PSG (Fransa) -> (PSV) Hollanda

26) Takumi Minamino (Forvet) | Liverpool (İngiltere) -> Monaco (Fransa)

25) Nick Pope (Kaleci) | Burnley (İngiltere) -> Newcastle United (İngiltere)

24) Darwin Nunez (Forvet) | Benfica (Portekiz) -> Liverpool (İngiltere)

23) Sadio Mane (Kanat) | Liverpool (İngiltere) -> Bayern Münih (Almanya)

22) Burak Yılmaz (Forvet) | Lille (Fransa) -> Fortuna Sittard (Hollanda)

21) Mario Götze (Orta Saha) | PSV (Hollanda) -> Eintracht Frankfurt (Almanya)

20) Mateusz Lis (Kaleci) | Altay (Türkiye) -> Southampton (İngiltere)

19) David Neres (Sağ kanat) | Shakhtar Donetsk (Ukrayna) -> Benfica (Portekiz)

18) Nayef Aguerd (Stoper) | Rennes -> West Ham United

17) Yves Bissouma (Orta saha) | Brighton (İngiltere) -> Tottenham (İngiltere)

16) Nemanja Matic (Orta saha) | Manchester United (İngiltere) -> AS Roma (İtalya

15) Marquinhos (Sağ kanat) Sao Paulo -> Arsenal

14) Ryan Gravenberch (Orta saha) Ajax -> Bayern Münih

13) Aurelien Tchouamen (Orta saha) | Monaco (Fransa) -> Real Madrid (İspanya)

12) Alexandre Lacazette (Santrfor) | Arsenal (İngiltere) -> Olimpik Lyon (Fransa)

11) Sinan Bolat (Kaleci) | Westerlo (Belçika) -> Gent (Belçika)

10) Antonio Rüdiger (Stoper) | Chelsea (İngiltere) -> Real Madrid (İspanya)

9) Ivan Perisic (Orta saha) | Inter (İtalya) -> Tottenham (İngiltere)

8) Brenden Aaronson (Orta saha) | RB Salzburg (Avusturya) -> Leeds United (İngiltere)

7) Noussair Mazraoui (Sağ Bek) | Ajax (Hollanda) -> Bayern Münih (Almanya)

6) Fabio Carvalho (On numara) | Fulham (İngiltere) -> Liverpool (İngiltere)

5) Boubacar Kamara (Önlibero) | Marsilya (Fransa) -> Aston Villa (İngiltere)

4) Erling Haaland (Santrfor) | Borussia Dortmund (Almanya) -> Manchester City (İngiltere)

3) Salih Özcan (Orta saha) | Köln (Almanya) -> Borussia Dortmund (Almanya)

2) Karim Adeyemi (Santrfor) | RB Salzburg (Avusturya) -> Borussia Dortmund (Almanya)

1) Maarten Vandevoort (Kaleci) | Genk (Belçika) -> RB Leipzig (Almanya)

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07/07/2022 09:15