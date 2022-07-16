Avrupa'da biten transferler

2022-2023 sezonu öncesi Avrupa kulüpleri kadrolarına önemli takviyeler yapıyor. Avrupa'da biten transferlerden dikkat çekenleri derledik...

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16/07/2022

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Avrupa'da biten transferler

2022-2023 sezonu öncesi Avrupa kulüpleri kadrolarına önemli takviyeler yapıyor. İşte Avrupa'da biten transferlerden dikkat çekenleri...

58) Breel Embolo (Santrafor) | Gladbach (Almanya) -> Monaco (Fransa)

57) Raheem Sterling (Forvet) | Manchester City (İngiltere) -> Chelsea (İngiltere)

56) Raphinha (Sağ kanat) | Leeds United (İngiltere) -> Barcelona (İspanya)

55) Luis Nani (Sol kanat) | Venezia (İtalya) -> Melbourne Victory (Avustralya)

54) Paul Pogba (Orta saha) | Manchester United (İngiltere) -> Juventus (İtalya)

53) Clement Lenglet (Stoper) | Barcelona (İspanya) -> Tottenham (İngiltere)

52) Angel Di Maria (Sağ kanat) | PSG (Fransa) -> Juventus (İtalya)

51) Steven Bergwijn (Sol kanat) | Tottenham (İngiltere) -> Ajax (Hollanda)

50) Axel Witsel (Orta Saha) | Borussia Dortmund (Almanya) -> Atletico Madrid (İspanya)

49) Luis Sinisterra (Kanat) | Feyenoord (Hollanda) -> Leeds United (İngiltere)

48) Fousseni Diabate (Kanat) | Trabzonspor (Türkiye) -> Partizan (Sırbistan)

47) Steve Mandanda (Kaleci) | Marsilya (Fransa) -> Rennes (Fransa)

46) Axel Witsel (Önlibero) Borussia Dortmund (Almanya) -> Atletico Madrid (İspanya)

45) Sebastien Haller (Santrafor) Ajax (Hollanda) -> Borussia Dortmund (Almanya)

44) Divock Origi (Forvet) | Liverpool (İngiltere) -> Milan (İtalya)

43) Tyrrell Malacia (Sol bek) | Feyenoord (Hollanda) -> Manchester United (İngiltere)

42) Zeki Çelik (Sağ Bek) | Lille (Fransa) -> Roma (İtalya)

41) Joao Palhinha (Ön libero-Stoper) | Sporting (Portekiz) -> Fulham (İngiltere)

40) Andreas Christensen (Stoper) | Chelsea (İngiltere) -> Barcelona (İspanya)

39) Franck Kessie (Orta saha) | Milan (İtalya ) -> Barcelona (İspanya)

38) Kalvin Philips (Orta saha) | Leeds United (İngiltere) -> Manchester City (İngiltere)

37) Gabriel Jesus (Santrfor) | Manchester City (İngiltere) -> Arsenal (İngiltere)

36) Henrikh Mkhitaryan (10 Numara) | Roma (İtalya) -> Inter (İtalya)

35) Andre Onana (Kaleci) | Ajax (Hollanda) -> Inter (İtalya)

34) Hidemasa Morita (Orta saha) | Santa Clara (Portekiz) -> Sporting Lizbon (Portekiz)

33) Moussa Sissoko (Orta Saha) | Watford (İngiltere) -> Nantes (Fransa)

32) Stefan Ortega (Kaleci) | Bielefeld (Almanya) -> Manchester City

31) Richarlison (Forvet) | Everton (İngiltere) -> Tottenham (İngiltere)

30) Vitinha (Orta saha) | Porto (Portekiz) -> PSG (Fransa)

29) Corentin Tolisso (Orta Saha) Bayern Münih (Almanya) -> Lyon (Fransa)

28) Romelu Lukaku (Forvet) | Chelsea (İngiltere) -> Inter (İtalya)

27) Xavi Simons (Orta Saha) | PSG (Fransa) -> (PSV) Hollanda

26) Takumi Minamino (Forvet) | Liverpool (İngiltere) -> Monaco (Fransa)

25) Nick Pope (Kaleci) | Burnley (İngiltere) -> Newcastle United (İngiltere)

24) Darwin Nunez (Forvet) | Benfica (Portekiz) -> Liverpool (İngiltere)

23) Sadio Mane (Kanat) | Liverpool (İngiltere) -> Bayern Münih (Almanya)

22) Burak Yılmaz (Forvet) | Lille (Fransa) -> Fortuna Sittard (Hollanda)

21) Mario Götze (Orta Saha) | PSV (Hollanda) -> Eintracht Frankfurt (Almanya)

20) Mateusz Lis (Kaleci) | Altay (Türkiye) -> Southampton (İngiltere)

19) David Neres (Sağ kanat) | Shakhtar Donetsk (Ukrayna) -> Benfica (Portekiz)

18) Nayef Aguerd (Stoper) | Rennes -> West Ham United

17) Yves Bissouma (Orta saha) | Brighton (İngiltere) -> Tottenham (İngiltere)

16) Nemanja Matic (Orta saha) | Manchester United (İngiltere) -> AS Roma (İtalya

15) Marquinhos (Sağ kanat) Sao Paulo -> Arsenal

14) Ryan Gravenberch (Orta saha) Ajax -> Bayern Münih

13) Aurelien Tchouamen (Orta saha) | Monaco (Fransa) -> Real Madrid (İspanya)

12) Alexandre Lacazette (Santrfor) | Arsenal (İngiltere) -> Olimpik Lyon (Fransa)

11) Sinan Bolat (Kaleci) | Westerlo (Belçika) -> Gent (Belçika)

10) Antonio Rüdiger (Stoper) | Chelsea (İngiltere) -> Real Madrid (İspanya)

9) Ivan Perisic (Orta saha) | Inter (İtalya) -> Tottenham (İngiltere)

8) Brenden Aaronson (Orta saha) | RB Salzburg (Avusturya) -> Leeds United (İngiltere)

7) Noussair Mazraoui (Sağ Bek) | Ajax (Hollanda) -> Bayern Münih (Almanya)

6) Fabio Carvalho (On numara) | Fulham (İngiltere) -> Liverpool (İngiltere)

5) Boubacar Kamara (Önlibero) | Marsilya (Fransa) -> Aston Villa (İngiltere)

4) Erling Haaland (Santrfor) | Borussia Dortmund (Almanya) -> Manchester City (İngiltere)

3) Salih Özcan (Orta saha) | Köln (Almanya) -> Borussia Dortmund (Almanya)

2) Karim Adeyemi (Santrfor) | RB Salzburg (Avusturya) -> Borussia Dortmund (Almanya)

1) Maarten Vandevoort (Kaleci) | Genk (Belçika) -> RB Leipzig (Almanya)

16/07/2022 13:07
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TAGS: Avrupa, transfer
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