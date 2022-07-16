Avrupa'da biten transferler
2022-2023 sezonu öncesi Avrupa kulüpleri kadrolarına önemli takviyeler yapıyor. Avrupa'da biten transferlerden dikkat çekenleri derledik...
16/07/2022
2022-2023 sezonu öncesi Avrupa kulüpleri kadrolarına önemli takviyeler yapıyor. İşte Avrupa'da biten transferlerden dikkat çekenleri...
58) Breel Embolo (Santrafor) | Gladbach (Almanya) -> Monaco (Fransa)
57) Raheem Sterling (Forvet) | Manchester City (İngiltere) -> Chelsea (İngiltere)
56) Raphinha (Sağ kanat) | Leeds United (İngiltere) -> Barcelona (İspanya)
55) Luis Nani (Sol kanat) | Venezia (İtalya) -> Melbourne Victory (Avustralya)
54) Paul Pogba (Orta saha) | Manchester United (İngiltere) -> Juventus (İtalya)
53) Clement Lenglet (Stoper) | Barcelona (İspanya) -> Tottenham (İngiltere)
52) Angel Di Maria (Sağ kanat) | PSG (Fransa) -> Juventus (İtalya)
51) Steven Bergwijn (Sol kanat) | Tottenham (İngiltere) -> Ajax (Hollanda)
50) Axel Witsel (Orta Saha) | Borussia Dortmund (Almanya) -> Atletico Madrid (İspanya)
49) Luis Sinisterra (Kanat) | Feyenoord (Hollanda) -> Leeds United (İngiltere)
48) Fousseni Diabate (Kanat) | Trabzonspor (Türkiye) -> Partizan (Sırbistan)
47) Steve Mandanda (Kaleci) | Marsilya (Fransa) -> Rennes (Fransa)
46) Axel Witsel (Önlibero) Borussia Dortmund (Almanya) -> Atletico Madrid (İspanya)
45) Sebastien Haller (Santrafor) Ajax (Hollanda) -> Borussia Dortmund (Almanya)
44) Divock Origi (Forvet) | Liverpool (İngiltere) -> Milan (İtalya)
43) Tyrrell Malacia (Sol bek) | Feyenoord (Hollanda) -> Manchester United (İngiltere)
42) Zeki Çelik (Sağ Bek) | Lille (Fransa) -> Roma (İtalya)
41) Joao Palhinha (Ön libero-Stoper) | Sporting (Portekiz) -> Fulham (İngiltere)
40) Andreas Christensen (Stoper) | Chelsea (İngiltere) -> Barcelona (İspanya)
39) Franck Kessie (Orta saha) | Milan (İtalya ) -> Barcelona (İspanya)
38) Kalvin Philips (Orta saha) | Leeds United (İngiltere) -> Manchester City (İngiltere)
37) Gabriel Jesus (Santrfor) | Manchester City (İngiltere) -> Arsenal (İngiltere)
36) Henrikh Mkhitaryan (10 Numara) | Roma (İtalya) -> Inter (İtalya)
35) Andre Onana (Kaleci) | Ajax (Hollanda) -> Inter (İtalya)
34) Hidemasa Morita (Orta saha) | Santa Clara (Portekiz) -> Sporting Lizbon (Portekiz)
33) Moussa Sissoko (Orta Saha) | Watford (İngiltere) -> Nantes (Fransa)
32) Stefan Ortega (Kaleci) | Bielefeld (Almanya) -> Manchester City
31) Richarlison (Forvet) | Everton (İngiltere) -> Tottenham (İngiltere)
30) Vitinha (Orta saha) | Porto (Portekiz) -> PSG (Fransa)
29) Corentin Tolisso (Orta Saha) Bayern Münih (Almanya) -> Lyon (Fransa)
28) Romelu Lukaku (Forvet) | Chelsea (İngiltere) -> Inter (İtalya)
27) Xavi Simons (Orta Saha) | PSG (Fransa) -> (PSV) Hollanda
26) Takumi Minamino (Forvet) | Liverpool (İngiltere) -> Monaco (Fransa)
25) Nick Pope (Kaleci) | Burnley (İngiltere) -> Newcastle United (İngiltere)
24) Darwin Nunez (Forvet) | Benfica (Portekiz) -> Liverpool (İngiltere)
23) Sadio Mane (Kanat) | Liverpool (İngiltere) -> Bayern Münih (Almanya)
22) Burak Yılmaz (Forvet) | Lille (Fransa) -> Fortuna Sittard (Hollanda)
21) Mario Götze (Orta Saha) | PSV (Hollanda) -> Eintracht Frankfurt (Almanya)
20) Mateusz Lis (Kaleci) | Altay (Türkiye) -> Southampton (İngiltere)
19) David Neres (Sağ kanat) | Shakhtar Donetsk (Ukrayna) -> Benfica (Portekiz)
18) Nayef Aguerd (Stoper) | Rennes -> West Ham United
17) Yves Bissouma (Orta saha) | Brighton (İngiltere) -> Tottenham (İngiltere)
16) Nemanja Matic (Orta saha) | Manchester United (İngiltere) -> AS Roma (İtalya
15) Marquinhos (Sağ kanat) Sao Paulo -> Arsenal
14) Ryan Gravenberch (Orta saha) Ajax -> Bayern Münih
13) Aurelien Tchouamen (Orta saha) | Monaco (Fransa) -> Real Madrid (İspanya)
12) Alexandre Lacazette (Santrfor) | Arsenal (İngiltere) -> Olimpik Lyon (Fransa)
11) Sinan Bolat (Kaleci) | Westerlo (Belçika) -> Gent (Belçika)
10) Antonio Rüdiger (Stoper) | Chelsea (İngiltere) -> Real Madrid (İspanya)
9) Ivan Perisic (Orta saha) | Inter (İtalya) -> Tottenham (İngiltere)
8) Brenden Aaronson (Orta saha) | RB Salzburg (Avusturya) -> Leeds United (İngiltere)
7) Noussair Mazraoui (Sağ Bek) | Ajax (Hollanda) -> Bayern Münih (Almanya)
6) Fabio Carvalho (On numara) | Fulham (İngiltere) -> Liverpool (İngiltere)
5) Boubacar Kamara (Önlibero) | Marsilya (Fransa) -> Aston Villa (İngiltere)
4) Erling Haaland (Santrfor) | Borussia Dortmund (Almanya) -> Manchester City (İngiltere)
3) Salih Özcan (Orta saha) | Köln (Almanya) -> Borussia Dortmund (Almanya)
2) Karim Adeyemi (Santrfor) | RB Salzburg (Avusturya) -> Borussia Dortmund (Almanya)
1) Maarten Vandevoort (Kaleci) | Genk (Belçika) -> RB Leipzig (Almanya)