Avrupa’da bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde bugün kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde ise Kenan Karaman’ın formasını giydiği Juventus, Manchester City ile karşılaşırken bir diğer önemli maçta ise Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund, İspanyol devi Barcelona’yı ağırlayacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 11 Aralık Çarşamba günü maç programı…

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde 11 Aralık Çarşamba günü maç programı belli oldu. Avrupa Ligi’nde haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe ve Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’nde ise 9 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Lille, Sturm Graz, Feyenoord, Sparta Prag, Bologna, Monaco, Stuttgart, Young Boys gibi takımlar sahaya çıkacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Bologna’yı ağırlarken Milan ve Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, bugünkü maçlar…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (11 ARALIK ÇARŞAMBA)

11 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe, Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 18.30’da başlarken TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ise Galatasaray ve Lyon karşı karşıya gelirken mücadele 20.45’te başlayacak. Günün maç programı ise şu şekilde;

18:30 FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO (TRT1)

20:45 Atletico Madrid - Slovan Bratislava

20:45 Lille - Sturm Graz

20:45 GALATASARAY - LYON (Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

23:00 Milan - Kızılyıldız

23:00 Arsenal - Monaco

23:00 Benfica - Bologna

23:00 Borussia Dortmund - Barcelona

23:00 Feyenoord - Sparta Prag

23:00 Juventus - Manchester City

23:00 Stuttgart - Young Boys