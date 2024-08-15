Avrupa’da bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var?

Avrupa kupalarında ön eleme karşılaşmalarında heyecan bugün oynanacak mücadeleler ile devam edecek. 15 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak takımlar belli oldu. Temsilcilerimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir ise Konferans Ligi’nde tur atlayarak yoluna devam etmek istiyor. Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen, Molde, Ajax, Panathinaikos, Partizan, Lugano, M.Tel Aviv Servette, Braga gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, günün maçları…

UEFA Avrupa Ligi’nde günün maçları 19.00 seansıyla başlayacak. UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde bugün 11 karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Günün en dikkat çeken karşılaşması ise Rapid Wien - Trabzonspor eşleşmesi oldu. Portekiz ekibi Braga, Servette deplasmanında galibiyet ararken Hollanda ekibi Ajax ise Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Peki Avrupa’da bugün hangi maçlar var? İşte, 15 Ağustos maç saatleri…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



19:00 Lincoln Red - Dinamo Minsk



19:00 Rapid Wien - Trabzonspor



20:00 Elfsborg - Rijeka



20:00 V. Plzen - Kryvbas KR



20:45 Başakşehir - İberia (konferans ligi)



21:00 Cercle Brugge - Molde



21:15 Ajax - Panathinaikos



21:30 Lugano - Partizan



21.30 M.Tel Aviv - Panevezys



21.30 Servette - Braga



22:00 Banja Luka - Klaksvik



22: 00 Shamrock - Celje