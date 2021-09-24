Avrupa'da çevreciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için sokağa indi

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden 2 gün önce gerçekleştirilen gösterilerle iklim değişikliğine dikkat çekildi.

Almanya’nın başkenti Berlin'de "Fridays for Future" oluşumu tarafından düzenlenen gösteri için çoğu öğrenci binlerce kişi Federal Meclis önünde toplandı.

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu göstericiler daha sonra Unter Linden ve Friedrich caddeleri üzerinden başbakanlık binasının önüne kadar yürüdü.

Üzerine "İklim adaleti için mücadele" yazan pankart taşıyan göstericiler, "Biz buradayız. Sesimiz yüksek çıkıyor, çünkü siz geleceğimizi çalıyorsunuz" ve "Şimdi iklim adaleti istiyoruz" sloganları attı.

Göstericiler taşıdıkları pankartlarda küresel sıcaklığın kısa sürede 1,5 dereceden fazla artacağına işaret edilerek siyasetçilerden acil önlem alınması istendi.

Berlin’e tatile gelen Marita Albrecht, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine karşı eyleme geçilmesini isteyerek, "Şimdi aktif ve kararlı davranmazsak insanlık biter diye düşünüyorum. Şimdi bir şey yapmazsak 30-40 yıl sonra bunun sonuçlarını durduramayız." dedi.

Öğrenci Ella da siyasetçileri iklim değişikliğiyle mücadelede bulunmaya çağırarak, "1,5 derece hedefine riayet edilmesini ve bizim için bir gelecek istiyoruz. Siyasetçiler kömür üretiminden daha hızlı vazgeçmeleri lazım ve araçlar için hız sınırlandırılması getirilmesi de iyi olur." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Mustafa da kömür üretiminin sonlandırılma tarihini öne çekilmesini talep ederek, "Gelecek kuşakların normal bir hayat sürdürmelerini istiyorum." diye konuştu.

Gösteriye katılan Elisa, siyasetçilere çağrıda bulunarak, "Yeni fikirlerin gelmesini beklemek yerine eyleme geçsinler. Kömür üretiminin 2038’de değil, şimdi sonlandırılması lazım." dedi.

Göstericilerden Hanna ise "Ben kömür üretiminin daha hızlı sonlandırılması için buradayım. Yeni teknolojilere umut bağlamak yerine şimdi bir şeyler yapılması lazım. Bir şeyler yapılması için buradan sinyal veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gösteri sırasında geniş güvenlik önlemleri yapıldı.

Benzer gösteriler Hamburg, Münih, Köln ve Freiburg kentlerinde de yapıldı.

Avusturya'da 20 bin çevreci protesto gösterisi düzenledi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da da 20 binin üzerinde çevreci, iklim değişikliği, küresel ısınma ve karbon emisyonunun azaltılmasına dikkati çekmek için gösteri yaptı.

Başkentin ikinci bölgesinde toplanan göstericiler, şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatarak Helden Platz'a kadar yürüdü.

"Fridays For Future" hareketi tarafından dünya genelinde 6'ıncısı düzenlenen küresel iklim protestosuna katılan göstericiler, "Gezegeni koru", "İklim için küresel adalet", "Başka gezegen yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Çevre kirliliği gibi küresel iklim sorunlarının yanı sıra Viyana'da yapımı süren bir tünel ve otoyol inşaatının durdurulması için oturma eylemi de yapan protestocular, Viyana eyalet yönetimine söz konusu inşaatların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Siyasilere tepki

Burada yapılan konuşmalarda, çevrenin korunması, iklim değişikliği ile mücadelede karbon emisyonunun azaltılması gibi küresel konularda siyasetçilerin gerekli adımları atmadığına işaret edildi.

Özellikle Başbakan Sebastian Kurz'un başında bulunduğu merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisinin oluşturduğu hükümete tepki gösteren konuşmacılar, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan Avusturya'nın bu doğrultuda gerekli adımları atmadığını ifade etti.

İktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisine de tepki gösteren konuşmacılar, seçim öncesi çevreci söylemleriyle oy oranını ciddi oranda artıran partinin hükümet ortağı olduktan sonra verdiği sözleri tutmadığını savundu.

Çekya'da hükümetlerin iklim politikaları protesto edildi

Çekya'nın başkenti Prag'da ise çok sayıda öğrenci ve iklim aktivisti "Fridays For Future" eylemleri kapsamında hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.

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24/09/2021 21:16