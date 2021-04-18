Avrupa’da en az 18 bin sığınmacı çocuk kayıp

Yanında annesi babası ya da herhangi bir yetişkin olmadan Avrupa ülkelerine gelen 18 bin 292 sığınmacı çocuk hâlâ kayıp.

Avrupa'da resmi dairelerden alınan rakamlara göre 2018-2020 yılları arasında devlet koruması altında olan 18 bin 292 sığınmacı çocuk kayboldu. Alman yayın kuruluşu RBB'nin haberine göre bu sayı, farklı ülkelerden gazetecilerin içinde yer aldığı Lost in Europe adlı data analiz grubu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Avrupa ülkelerinde kaybolan çocuk sığınmacıların büyük çoğunluğunun Fas, Cezayir ve Eritre uyruklu olduğu öğrenildi.

Lost in Europe'un resmi dairelerden aldığı sayılara göre İtalya'da 5 bin 775, Belçika'da 2 bin 642, Yunanistan'da 2 bin 118, İspanya'da 1889, İsviçre'de 944 kayıp sığınmacı çocuk bulunuyor.

İstatistikler düzenli tutulmuyor

Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı'nın verdiği bilgilere göre 2018-2020 yılları arasında bir yetişkinin refakatinde olmayan 7 bin 806 çocuk kayıp olarak bildirildi. Kayıp olarak bildirilen çocukların çoğu Afganistan, Fas ve Cezayirli. Bildirilen çocuklardan 7 bin 82'sinin yeniden bulunduğu ancak 724'ünün hâlâ arandığı öğrenildi.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre; Federal Emniyet Teşkilatı açıklamasında bu sayıların kesin olmadığı notunu düştü. Alman Çocuklara Yardım Derneği yöneticisi Holger Hofmann RBB'ye yaptığı açıklamada polisin bu tutumunu eleştirdi. Hofmann "Refakatçisi olmayan sığınmacı çocuk ve gençlerin sayısı konusunda Federal Emniyet Teşkilatı'nın birçok noktada karanlıkta iz sürmeye çalışması çocuk hakları bakımından bir skandaldır" dedi.

Lost in Europe'un araştırması, Avrupa ülkelerinin refakatçisi bulunmayan sığınmacı çocuklarına ilişkin istatistikleri de düzensiz tuttuğunu ortaya koydu. Fransa, Danimarka ve Romanya'da refakatçisi bulunmayan sığınmacı çocuklarına ilişkin herhangi bir kayıt tutulmazken Bulgaristan'da refakatçisi olan ve olmayan çocukların sayısı ayrı olarak kaydedilmiyor.

DW, AFP

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18/04/2021 13:01