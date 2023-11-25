Avrupa'da en çok taraftara sahip statlar: Türkiye'den 2 stadyum var

Avrupa'da en çok taraftara sahip statlar belirlendi. Listeye Türkiye'den 2 stat girdi.

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25/11/2023

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Avrupa'da en çok taraftara sahip statlar: Türkiye'den 2 stadyum var


İşte Avrupa'nın en çok taraftara sahip stadyumları:

1- Borussia Dortmund (Seyirci ortalaması: 81.365)

2- Bayern Münih (Seyirci ortalaması: 75.000)

3- Manchester United (Seyirci ortalaması: 73.504)

4- Inter (Seyirci ortalaması: 73.163)

5- Milan (Seyirci ortalaması: 72.362)

6- Real Madrid (Seyirci ortalaması: 69.236)

7- Marsilya (Seyirci ortalaması: 63.621)

8- Roma (Seyirci ortalaması: 62.439)

9- West Ham United (Seyirci ortalaması: 62.058)

10- Tottenham (Seyirci ortalaması: 61.726)

11- Schalke 04 (Seyirci ortalaması: 61.591)

12- Arsenal (Seyirci ortalaması: 60.130)

13- Benfica (Seyirci ortalaması: 60.108)

14- Celtic (Seyirci ortalaması: 58.553)

15- Atletico Madrid (Seyirci ortalaması: 58.486)

31- Galatasaray (Seyirci ortalaması 44.961)

42- Fenerbahçe (Seyirci ortalaması 40.894)

 

 

25/11/2023 10:32
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TAGS: Avrup, statlar, Türkiye,
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