Avrupa'da en çok taraftara sahip statlar: Türkiye'den 2 stadyum var
Avrupa'da en çok taraftara sahip statlar belirlendi. Listeye Türkiye'den 2 stat girdi.
25/11/2023
İşte Avrupa'nın en çok taraftara sahip stadyumları:
1- Borussia Dortmund (Seyirci ortalaması: 81.365)
2- Bayern Münih (Seyirci ortalaması: 75.000)
3- Manchester United (Seyirci ortalaması: 73.504)
4- Inter (Seyirci ortalaması: 73.163)
5- Milan (Seyirci ortalaması: 72.362)
6- Real Madrid (Seyirci ortalaması: 69.236)
7- Marsilya (Seyirci ortalaması: 63.621)
8- Roma (Seyirci ortalaması: 62.439)
9- West Ham United (Seyirci ortalaması: 62.058)
10- Tottenham (Seyirci ortalaması: 61.726)
11- Schalke 04 (Seyirci ortalaması: 61.591)
12- Arsenal (Seyirci ortalaması: 60.130)
13- Benfica (Seyirci ortalaması: 60.108)
14- Celtic (Seyirci ortalaması: 58.553)
15- Atletico Madrid (Seyirci ortalaması: 58.486)
31- Galatasaray (Seyirci ortalaması 44.961)
42- Fenerbahçe (Seyirci ortalaması 40.894)