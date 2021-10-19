Avrupa’da enerji yoksulluğu kapıda

DW Türkçe’nin aktardığına göre Schmit, AB ülkelerinde milyonlarca enerji yoksulu olduğunu belirterek, fiyatlardaki artış nedeniyle bu sayının daha da yükselebileceği uyarısında bulundu. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu da Eylül’de, Avrupa genelinde 2.7 milyon insanın bir işte çalıştığı hâlde evlerini gerektiği gibi ısıtamadığını açıklamıştı. Avrupa’da rekorlar kıran doğal gaz fiyatları nedeniyle 20 AB ülkesinde dar gelirli haneler için vergi indirimi ve mali yardım kararı alındı.

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19/10/2021 09:44