Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 2-1 mağlup etti. Norveçli oyuncu King attığı iki gol ile gecenin kahramanı oldu.

Avrupa'da Fenerbahçe rüzgarı devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren götüren golleri 10 ve 81'de Joshua King kaydetti.

Trnava'nın tek golünü ise Kelvin Ofori 88'de kaydetti.

Temsilcimiz puanını 6'ya çıkararak grubunda liderliğinin korudu. İsmail Kartal'ın öğrencileri yenilmezlik serisini 15'e çıkardı.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetti.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 8'şer maçı kazarak üst üste 15 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.