UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar hangi kanalda!
14/09/2021
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak. Beşiktaş, ilk hafta maçında çarşamba günü sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. "Devler Ligi"nde bugün ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi Beşiktaş temsil edecek. Beşiktaş, C Grubu'nda yer alırken bu kulvarda oynayacağı maçlarda Hollanda temsilcisi Ajax, Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ve son Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup etabında Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiacos, Lokomotiv Moskova ve Royal Antwerp ile eşleşirken, Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille ile mücadele edecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK HAFTA MAÇLARI 14 EYLÜL
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) (Exxen)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) (Exxen)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK HAFTA MAÇLARI 15 EYLÜL
19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)
19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI 16 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 Slovan Bratislava-Kopenhag Exxen
19.45 Bayer Leverkusen-Ferencvaros Exxen
19.45 Slavia Prag-Union Berlin Exxen
19.45 Rennes-Tottenham Exxen
19.45 Karabağ-Basel Exxen
19.45 Rapid Wien-Genk Exxen
19.45 Midtjylland-Ludogerets Exxen
19.45 Lokomotiv Moskova-Marsilya Exxen
19.45 Lazio-Galatasaray Exxen
19.45 Dinamo Zagreb-West Ham Exxen
19.45 Kızılyıldız-Braga Exxen
19.45 Real Betis-Celtic Exxen
19.45 Maccabi Haifa-Feyenoord Exxen
22.00 Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe Exxen
22.00 Randers-AZ Alkmaar Exxen
22.00 HJk Helsinki-LASK Exxen
22.00 Roma-CSKA Sofya Exxen
22.00 Glasgow Rangers-Lyon Exxen
22.00 PSV-Real Sociedad Exxen
22.00 Olympiakos-Antwerp Exxen
22.00 Monaco-Sturm Graz Exxen
22.00 Leicester-Napoli Exxen