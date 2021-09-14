UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar hangi kanalda!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak. Beşiktaş, ilk hafta maçında çarşamba günü sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. "Devler Ligi"nde bugün ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi Beşiktaş temsil edecek. Beşiktaş, C Grubu'nda yer alırken bu kulvarda oynayacağı maçlarda Hollanda temsilcisi Ajax, Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ve son Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup etabında Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiacos, Lokomotiv Moskova ve Royal Antwerp ile eşleşirken, Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille ile mücadele edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK HAFTA MAÇLARI 14 EYLÜL

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK HAFTA MAÇLARI 15 EYLÜL

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI 16 EYLÜL PERŞEMBE

19.45 Slovan Bratislava-Kopenhag Exxen

19.45 Bayer Leverkusen-Ferencvaros Exxen

19.45 Slavia Prag-Union Berlin Exxen

19.45 Rennes-Tottenham Exxen

19.45 Karabağ-Basel Exxen

19.45 Rapid Wien-Genk Exxen

19.45 Midtjylland-Ludogerets Exxen

19.45 Lokomotiv Moskova-Marsilya Exxen

19.45 Lazio-Galatasaray Exxen

19.45 Dinamo Zagreb-West Ham Exxen

19.45 Kızılyıldız-Braga Exxen

19.45 Real Betis-Celtic Exxen

19.45 Maccabi Haifa-Feyenoord Exxen

22.00 Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe Exxen

22.00 Randers-AZ Alkmaar Exxen

22.00 HJk Helsinki-LASK Exxen

22.00 Roma-CSKA Sofya Exxen

22.00 Glasgow Rangers-Lyon Exxen

22.00 PSV-Real Sociedad Exxen

22.00 Olympiakos-Antwerp Exxen

22.00 Monaco-Sturm Graz Exxen

22.00 Leicester-Napoli Exxen

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14/09/2021 10:35