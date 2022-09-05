Avrupa'da Gazprom paniği! Doğal gaz fiyatları sıçradı

Gazprom’un Kuzey Akım 1’deki 3 gün sürmesi planlanan onarım çalışmalarını belirsiz bir tarihe kadar uzatarak Avrupa’ya gaz akışının yalnız Ukrayna üzerinden yapılacağını açıklaması fiyatlara yansıdı. Avrupa’da gösterge gaz fiyatı olan Hollanda gelecek ay teslimli doğal gaz fiyatı yüzde 35 artarak Amsterdam’da 290 euroya ulaştı.

Artış, Avrupa doğal gaz vadeli işlemlerindeki Mart ayından bu yana en büyük gün içi sıçrama oldu.

Almanya Federal Network Agency Başkanı Klaus Mueller geçen ay Rusya’nın gaz akışını tamamen kesmesi halinde Avrupa’nın gaz stoklarının sadece 2,5 ay yeterli olacağını öngörmüştü.

AVRUPA’DAN ACİL TOPLANTI

Avrupa Birliği Enerji Bakanları cuma günü elektrik piyasalarına acil müdahale konusunu görüşmek üzere Brüksel’de olağanüstü toplanacak.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Avrupalı bakanlar toplantıda G7’nin Rus petrolüne tavan fiyat kararına benzer şekilde gaz fiyatlarına tavan uygulamak gibi “radikal” önlemleri ele alacak.

Sciences Po Üniversitesi Profesörü Thierry Bros, Avrupa’nın “kırmızı bölgeye” girdiğini ve daha önce uzlaşılan yüzde 15’lik enerji talebi kesintisine yüzde 3 ilave yapılması gerektiğini söyledi.

Goldman Sachs, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının ağustosta görülen zirvelere yaklaşacağını tahmin ediyor.

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05/09/2022 12:07