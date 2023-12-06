Avrupa'da giysi imha yasaklanıyor

Avrupa'da satılmayan giysi ve ayakkabıların imha edilmesini yasaklamaya hazırlanıyor. Hazırlanan yasa, iki yıl içerisinde yürürlüğe girecek.

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06/12/2023

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Avrupa'da giysi imha yasaklanıyor


BBC'nin haberine göre Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlementosu yeni düzenleme için anlaşmaya vardı.

Üreticiler, sürdürülebilir ürünlerin imalatına teşvik edilecek. Daha uzun süre dayanan, daha kolay onarılabilir ve yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaşması sağlanacak. Üreticiler satılmayan ürünler ile ilgili her yıl kapsamlı rapor hazırlamak zorunda olacak.

Ayrıca satılmayan ürünlerin imha edilmesi yasaklanacak. Avrupa'da her yıl satılamayan veya iade edilen milyonlarca ton giysi ve ayakkabı çöp yakma fırını ile imha ediliyor. Avrupa Birliği genelinde kişi başına yıllık 11 kilo tekstil ürünü çöpe gidiyor..

06/12/2023 14:27
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TAGS: Avrupa, giysi imhası, haber
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