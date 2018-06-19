Avrupa’da harita değişiyor… Resmen “ayrılmak istiyoruz” dediler

600 yıldır Danimarka Krallığı’na bağlı olan Faroe Adaları bugün tam bağımsızlığı gündeme getirdi. Faroe Adaları Dış İlişkiler ve Ticaret Bakanı olan aynı zamanda da ayrılıkçı İlerici Parti’nni lideri Poul Michelsen açıklamalarda bulundu.

Ülkenin başkenti Torshavn’da AFP haber ajansı muhabirine konuşan ayrılıkçı parti lideri Michelsen, “Aslında her geçen gün biraz daha bağımsız oluyoruz” diyor ve daha fazla sorumluluğun üzerinden geldiklerini anlatıyor. İçişlerinde özerk olan adalar topluluğunun parlamentosunda sol ve sağ partiler bir araya gelerek, yeni bir anayasanın yazımı için çalışıyor. Faroeli kimliğini ete kemiğe büründürecek bu anayasanın tam bağımsızlığa giden son basamaklar olduğu değerlendiriliyor.

Kopenhag’ın 1100 kilometre kuzey batısında olan Faroe Adaları’nın 1948 yılında bu yana kendi bayrağı bulunuyor. Kökeni Vikinglere uzanan dilleri de Danca’dan farklı. Nefes kesici yeşil dağlık alanlarında otlayan koyunların sayısı ise bu topraklar üzerinde yaşayan insanlardan fazla.

“Danimarka despot değil ama…”

Nisan ayında yapılması planlanan referandum daha geniş bir uzlaşı arayışı için ertelendi. Yeni referandum için tarih belirlenmiş değil. Faroe Adaları’nın ekonomisi büyüyor ve kişi başına düşen milli gelir de Danimarka’ya oranla daha fazla. İlerici Parti’nin eş başkanı Hanna Jensen, “Danimarka despot değil belki ama” diyerek, “Danimarka’nın Dünya üzerindeki konumu gereği, kendi hedefleri, kendi ihtiyaçları ve çıkarları bulunuyor. Bizim çıkarlarımızı, hedeflerimizi ve isteklerimizi de dikkate almaya çalışıyorlar ama bunlar ister istemez çatışabiliyor” ifadesini kullanıyor.