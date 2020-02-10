Avrupa'da hayat durma noktasına geldi

Avrupa, hafta sonunu Sabine ve Ciara kaosuyla geçirdi.Almanya'yı etkisi altına alan Sabine fırtınası, yüzlerce uçuşun iptal edilmesine sebep oldu.

Alman Meteoroloji Dairesi, sabah ve öğle saatlerinde etkisini artırması beklenen kasırgaya karşı vatandaşları uyardı.

Kasırga nedeniyle FC Köln - Mönchengladbach maçı ertelenirken; Köln, Düsseldorf, Neuss ve Leverkusen'deki okullar da bugün tatil edildi.İngiltere de Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferi iptal edildi, bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Fırtınanın hızı saatte 93 mili buldu.

Almanya 'Sabine' İngiltere 'Ciara' diyor

Almanların Sabine, İngilizlerin ise Ciara adını verdiği fırtınanın bugün gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

10/02/2020 11:52