Avrupa'da Haziran ayının sıcaklık rekorları kırıldı

Fransa'dan Avusturya'ya, Norveç'ten Tunus'a, Haziran ayında Avrupa ve Kuzey Afrika'da yeni sıcaklık rekorları kırıldı. Norveç'in kuzeyinde termometreler 32,5 dereceye ulaşırken, İtalya son 200 yılın en büyük kuraklığını yaşamaya başladı. Uzmanlar, aşırı hava olaylarının bu ay da görülmeye devam edeceğini belirterek, orman yangını, sel ve fırtına gibi afetlere karşı hazırlıklı olunmasını istedi.

Avrupa'nın büyük bir bölümünde görülen şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle Geçen Haziran ayında Kuzey Kutup Dairesi'nden Kuzey Afrika'ya kadar sıcaklık rekorları kırıldı.

Norveç’in kuzeyindeki Banak kentinde geçen Çarşamba 32 derecelik bir sıcaklık kaydedildi. Bu Avrupa'daki Kuzey Kutup Dairesi içinde kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. Ayrıca, Banak’taki 13 derecelik Haziran ayı sıcaklık ortalaması 2 katını aştı.

FRANSA'DA ORMAN YANGINLARI UYARISI

Fransa'nın batısında, Haziran ayının ortasında termometreler 42 dereceye ulaştı. Meteo France hava durumu servisi, ülkeyi vuran en erken sıcak dönemin yaşandığını aktardı. Kurum, alışılmadık derecede kuru geçen kış ve ilkbaharın orman yangınları riskini artırdığını duyurdu.

Polonya’da Pazartesi günü sıcaklıklar 35 dereceye, doğu Almanya'nın bazı bölgelerinde 37 dereceye ulaştı.

İspanya'da ise hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşmasıyla, önceki hafta son 20 yılın haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Güneydeki Endülüs bölgesinin iki önemli kenti Sevilya ve Kurtuba'da hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıkarken, Madrid, Toledo, Zaragoza gibi kentlerde de 40 dereceyi buldu.

İTALYA''DA TARİHİ KURAKLIK

Öte yandan, İtalya sıcak hava dalgası nedenilye son yılların en ciddi kuraklığıyla karşı karşıya kaldı. Ülkede 1800'lü yıllardan bu yana, en düşük yağış rekoru kırıldı. İtalya'nın en uzun nehri olan Po'da ise su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bununla birlikte, Slovenya ve Hırvatistan’da Haziran ayı sıcaklık rekorları kırılırken, Bosna-Hersek'te termometreler geçen hafta 41 dereceyi gösterdi.

Diğer taraftan, yüksek sıcaklıklar Kuzey Afrika’yı da etkisine aldı. Tunus'taki sıcaklıkların 48, 7 dereceye ulaşarak bölgede yeni bir rekor kırdı.

Öte yandan, geçen ay aşırı sıcaklıkların yanı sıra Avrupa'nın pek çok bölgesinde fırtına da yaşandı. Güney Avusturya'da fırtına sel ve toprak kaymasına neden olurken, bir kişi öldü ve Karintiya bölgesindeki evleri ve yolları su bastı.

Uzmanlar, glecek haftalarda da kıtada daha fazla gök gürültülü sağanak yağış, dolu, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gibi meteoroloji olayı beklendiği belirtildi.

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03/07/2022 08:35