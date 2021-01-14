Avrupa'da işsizler iş bulmaya başladı

Avrupa İstatistik kurumuna Eurostat’a göre, 2020’nin üçüncü çeyreğinde tüm AB’de işgücü piyasası COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirlerinin gevşetilmesinden dolayı bir noktada iyileşme gösterdi.

2020’in ikinci ve üçüncü çeyreği arasında, AB’de 2,6 milyon insan (2020’in tüm işsizlerinin %21,1) iş buldu. Bu dönemde, 6,9 milyon insan (%56,5) işsiz kaldı ve 2,7 milyon kişi (%22,4) ekonomik açıdan hareketsiz kaldı.



Eurostat’a göre, 2020’in ikinci çeyreğinde başta işi olan 2,3 milyon kişi (%1,5) 2020’in üçüncü çeyreğinde işsiz kaldı ve 3,7 milyon kişi (%2,4) ekonomik hareketsizliğe geçti. 2020’nin ikinci çeyreğinde başta ekonomik hareketsiz olarak hesaplanan 4,1 milyon kişi (%4,0) 2020’in üçüncü çeyreğinde istihdama girdi ve yüksek bir rakam, 5,1 milyon kişi (%4,9) işsiz kaldı.

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14/01/2021 10:04