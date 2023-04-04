Avrupa'da konut fiyatları geriledi

Avrupa Birliği'nde (AB) konut fiyatları 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022 yılının dördüncü çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,5 geriledi. Böylece, AB ülkelerinde 2015 yılından beri konut fiyatlarında çeyrek bazda ilk defa düşüş yaşandı.

AB'de konut fiyatları 2021'in aynı dönemine göre ise yüzde 3,6 yükseliş kaydetti.

Aynı dönemde konut fiyatları Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7 gerilerken, yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatlarında en fazla düşüş yüzde 6,5 ile Danimarka'da olurken sırasıyla yüzde 5 ile Almanya, yüzde 4 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 3,6 ile İsveç, yüzde 3,4 ile Finlandiya, yüzde 2,6 ile Hollanda, yüzde 2,2 ile Çekya, yüzde 2 ile Macaristan, yüzde 1,4 ile Lüksemburg, yüzde 0,8 ile İspanya ve Slovakya, yüzde 0,6 ile Avusturya, yüzde 0,5 ile Fransa, yüzde 0,4 ile Belçika, yüzde 0,2 ile de Letonya'da düşüş gerçekleşti.

İtalya'da konut fiyatları sabit kaldı. En fazla artış ise yüzde 4,7 ile Hırvatistan'da ve yüzde 2,5 ile Romanya'da belirlendi.

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04/04/2023 15:05