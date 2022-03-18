Avrupa'da kuralar çekiliyor

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katılacak.

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak. Kura çekiminde Rangers (İskoçya), Braga (Portekiz), Atalanta (İtalya), Barcelona (İspanya), Lyon (Fransa), RB Leipzig (Almanya), Eintracht Frankfurt (Almanya) ve West Ham United (İngiltere) takımları yer alacak.

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi ise TSİ 17.00'de başlayacak. Kura çekiminde PSV Eindhoven (Hollanda), Bodo / Glimt (Norveç), Marsilya (Fransa), Leicester City (İngiltere), Roma (İtalya), Slavia Prag (Çekya), PAOK (Yunanistan) ve Feyenoord (Hollanda) takımları yer alacak.

Bu habere tepkiniz:



18/03/2022 08:57