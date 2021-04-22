Avrupa’da rekor sıcaklık

ABD önderliğinde dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele planlarını açıklayacakları zirve öncesi Avrupalı bilim insanları dünyanın sıcaklığının artmasının etkilerinin halihazırda görülmeye başlandığı konusunda uyarıda bulundu.

Kopernik Yeryüzü Gözlem ve İzleme programı 2020’de Avrupa’da yıllık ortalama sıcaklığın tamamı geride bıraktığımız on yıl içerisinde yaşanan beş en sıcak yıldan en az 0.4 santigrat derece daha yüksek olduğunu açıkladı.

EN SICAK YIL

1950 yılından beri sıcaklık kayıtlarının tutulduğu Kopernik’ten yapılan açıklamada Avrupa’da geçen yılın 1850 yılı veri kümelerine kıyasla bile görülen en sıcak yıl olduğu ifade edildi.

Vamborg kar yağışındaki azalma ve artan sıcaklık nedeniyle yaz boyunca Sibirya’nın kutuplarda yer alan bölgelerinde çıkan yangılar nedeniyle 2020’de Kutuplarda olağanüstü bir yıl yaşandığını söyledi.

Geride bıraktığımız yılda Sibirya’nın kutup bölgelerinde ortalama sıcaklık 1981-2020 ortalamasının 4.3 santigrat üzerinde olarak büyük bir farkla rekor kırdı.

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22/04/2021 13:14