Avrupa'da Semih Kılıçsoy çılgınlığı: Bir talip daha çıktı, Beşiktaş rakamı belirledi

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla sükse yaratan Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a adeta teklif yağıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Borussia Dortmund ve Leipzig'in ardından Ajax da Semih Kılıçsoy için devrede.

Hollanda devinin Semih Kılıçsoy için teklifini kısa süre içinde Beşiktaş'a sunacağı belirtildi.

Beşiktaş ise Semih Kılıçsoy için 20 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Semih Kılıçsoy için istenen rakam gelmezse futbolcunun transferi için 1 sene daha beklenecek.

Semih Kılıçsoy bu konuda Beşiktaş'ın kararını bekleyecek.