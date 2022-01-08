Avrupa'da slot hakkı için binlerce boş uçuş yapılıyor

Lufthansa, Air France, KLM ve Brüksel Airlines gibi çeşitli firmalar yeterince yolcu talebi olmayan binlerce seferleri iptal etmek istemelerine rağmen AB kurallarının buna izin vermemesine tepki gösterdi.

Lufthansa'nın üst düzey yöneticisi Carsten Spohr, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hava yolu firmalarının sadece slotlarını muhafaza etmek için neredeyse boş olan seferler düzenlemek zorunda kaldıklarını belirterek, yaşanan slot krizinde şirketlere esneklik sağlanmasını istedi.

"Sadece kalkış ve iniş haklarımızı güvence altına almak için 18 bin ek ve gereksiz uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu iklime de zarar veriyor." ifadesini kullan Spohr, boş uçuşların AB Komisyonu'nun sera gazı emisyonlarını düşürme hedefine katkı sağlamadığını belirtti.

Spohr, Lufthansa'nın kış döneminde planlı 33 bin seferi ise salgın ve talep yetersizliği nedeniyle iptal ettiklerini ifade etti.

Hollanda firması KLM'nin konuyla ilgili açıklamasında, uçuşları iptal ederek slot hakkını kaybetmek ile yarısı boş olan seferler düzenlemek tercihleri arasında kaldıklarını ve bundan rahatsız olduklarını bildirdi.

Brussels Airlines Sözcüsü Maaike Andries de, "Slot haklarımızı korumak için mart ayına kadar çoğu Avrupa'da 3 bin uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Slot haklarının kaybedilmemesi durumunda bu seferleri iptal etmeyi tercih edeceklerini belirten Andries, boş seferlerin çevreye zarar verdiğine dikkati çekti.

Belçika Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet, sosyal medya hesabından, AB Komisyonu'na slot mevzuatının yumuşatılmasını talep eden bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Slotları korumak için boş sefer düzenlenmesinin "ekonomik, ekolojik ve sosyal" olarak anlamsız olduğunu belirten Gilkinet, Kovid-19 nedeniyle söz konusu kuralların gözden geçirilmesinin önemine işaret etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İsveçli genç çevre aktivisti Greta Thunberg de AB'yi eleştirdi.

Thunberg, "Brüksel Havayolları, havalimanı slotlarını korumak için 3 bin gereksiz uçuş yapıyor. AB tam anlamıyla bir iklim acil durumu tavrında." ifadelerini kullandı.

Havalimanı işletmecisi veya ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından uçuş yapan hava yolu şirketine tahsis edilen izne slot adı veriliyor. Normal şartlarda AB ülkelerinde bir firmanın slot haklarını tutması için havalimanındaki uçuşlarının en az yüzde 80'ini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Salgının başlangıcında hava yolu firmaları slot kaybetmemek için boş olarak hayalet seferlerle uçuşlarını sürdürüyordu. AB, sıkıntı yaşayan hava yolu şirketlerini rahatlatmak için bir süre bu kuralları askıya almış, daha sonra yüzde 50 düşük slot kullanımına izin vermişti.

AB Komisyonu, aralık ayında yüzde 50 slot kullanım oranının mart ayı sonuna kadar devam etmesine karar vermiş, bu tarihten 29 Ekim'e kadar da slot kullanım oranını yüzde 64 seviyesine yükseltmişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek 26 Mart'a kadar slot kullanım kurallarından feragat edildiğini duyurdu.

Ülkede, New York'taki Keneddy ve LaGuardia havalimanları ile Washington DC'deki Ronald Reagan Havalimanı olmak üzere sadece 3 havaalanında slot kullanımına dair kurallar uygulanmaya devam etti.

ABD'de son dönemde kötü hava koşulları ve Kovid-19 salgınında Omicron varyantı nedeniyle binlerce sefer iptal edildi veya gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

FlightAware verilerine göre, ülkede yeni yılın ilk gününde 2 bin 400'den fazla uçuş artan Kovid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.

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08/01/2022 16:20