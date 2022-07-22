Avrupa'da tarihin en büyük ikramiyesi Britanya'ya isabet etti

Avrupa'nın pek çok ülkesinde oynanan şans oyunu EuroMillions'ta şimdiye kadarki en büyük ikramiye, Birleşik Krallık'a (BK) çıktı.



Oyunun BK'deki organizatörü Camelot'tan yapılan açıklamada meblağın 195 milyon 707 bin sterlin (yaklaşık 4 milyar 138 milyon TL) olduğu bildirildi.



BK'nin yanı sıra Fransa, İspanya ve Belçika gibi 13 Avrupa ülkesinde bulunan oyunun çekilişleri, salı ve cuma yapılıyor.



Büyük ikramiyeyi kazandıran sayıların 2, 6, 12, 23, 27 ve 40 olduğu duyuruldu.



Camelot'tan Andy Carter, "Britanyalı bir bilet sahibi için harika bir gece" dedi:



"Oyunculardan biletlerini kontrol etmelerini istiyoruz. Bu gecenin rekor kıran şanslı kazananı bizi arasın."



BK'de şimdiye kadar 15 kişi, şans oyunlarında 100 milyon sterlinden fazla para kazandı. Glouchester'da yaşayan Joe ve Jess Thwaite çiftine mayısta 184 milyon 242 bin 899 (yaklaşık 3 milyar 890 bin TL) sterlin ikramiye çıkmıştı.





Independent Türkçe, BBC, Guardian

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22/07/2022 09:24