Avrupa’da yayılan kâbus: Şırıngalı saldırı

Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın ardından bu kez İspanya’da gençleri, bar ve diskoteklerde yaşanan "şırıngalı saldırı" korkusu sardı.

İspanyol polisi, eğlence mekanlarında kendi istekleri dışında şırıngayla vücutlarına bilinmeyen bir madde zerk edildiği şikayetinde bulunanların sayısının 50 civarında olduğunu rapor etti.

'ESRARENGİZ İĞNELER'

Polis, bununla birlikte kimsenin “esrarengiz iğneler” sonunda cinsel saldırı veya hırsızlık şikayetinde bulunmadığını aktardı. Şırıngalı saldırıların 23’ü ülkenin kuzeyindeki Fransa sınırına yakın Katalan bölgesinde gerçekleşti.

Şırıngayla iğne vurulanların çoğunun vücudunda yabancı kimyasal bir madde görülmedi. Ancak kuzeydeki Gijon kentinde 13 yaşındaki bir genç kızın vücudunda, partilerde kullanılan ve bağımlılık yaptığı bilinen ectasy kalıntısı bulundu. Genç kızın ailesi tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Adalet Bakanı Pilar Llop, basına yaptığı açıklamada kendi rızası olmadan iğneli saldırıya uğradığını düşünenlerin hemen polise ihbarda bulunmasını istedi.

Euronews Türkçe'deki habere göre Fransa'da geçen ay buna benzer 400’e yakın vaka rapor edildi. Fransa’nın güneybatısında İspanya sınırı yakınında 1,2 milyon kişinin iştirak ettiği geleneksel Bayonne Festivali’nde çok sayıda iğneli saldırı rapor edilmişti.

Bayonne Savcısı Caroline Parizel, kadınların dışında erkeklerinde aralarında bulunduğu şikayette bulunan 124 kişinin tıbbi testlerden geçtiğini, bunlardan 11’inin dava açtığını bildirmişti.

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05/08/2022 12:08