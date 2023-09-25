Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden ekipler

Türkiye, İngiltere, İtalya ve Hollanda... Avrupa'nın önemli liglerindeki bazı takımlar sezon başındaki başarılarıyla öne çıkıyor. Bu liglerdeki bazı takımlar henüz yenilgi yüzü görmedi.

Yoluna kayıpsız devam eden takımlardan biri de Fenerbahçe... Sarı lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 5 maçı da kazandı.. İsmail Kartal'ın ekibi, UEFA Konferans Ligi ön elemeleri ile grupta oynadığı 7 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Geçen sezonu Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup şampiyonluğu ile tamamlayan Manchester City ise bıraktığı yerden devam ediyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 6 maçtan da üstün ayrıldı. İngiliz ekibi ayrıca UEFA Süper Kupa Finali'ni penaltılarla kazandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında da Kızılyıldız'ı 3-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter de sezona fırtına gibi başlayan ekiplerden.

Milano temsilcisi, ligdeki ilk 5 maçında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ve AZ Alkmaar da ligdeki ilk 5 maçını kazanmayı başardı. PSV, ligde averajla lider konumda yer alıyor.