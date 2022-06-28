Avrupa’daki kanser vakalarının yüzde 10’undan fazlası kirlilikle ilişkili

Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa’daki kanser vakalarının yüzde 10’undan fazlasının kirlilikle ilişkisinin bulunduğunu açıkladı.

Avrupa Çevre Ajansı, kıtadaki kanser vakalarına dair bir rapor yayımladı.

Raporda, hava kirliliği, kanserojen kimyasallar, radon, UV radyasyonu ve dumanın birlikte, Avrupa’daki kanserlerle yüzde 10’u aşkın seviyede ilişkili olduğu ortaya konuldu.

Ancak Ajans uzmanı Gerardo Sanchez, tüm çevresel ve işle ilgili kanser risklerinin azaltılabileceğine vurgu yaptı.

Sanchez, radyasyon ve kimyasal kanserojenlere bağlı vakaların “göz ardı edilebilir” seviyeye indirilebileceğini belirtti.

Avrupa Birliği’nde her yıl 2,7 miyon kişiye kanser tanısı konuluyor ve 1,3 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dünya nüfusunun yüzde 10’undan daha azına ev sahipliği yapan kıta, yeni vakaların neredeyse 4’te 1’ini rapor ediyor.

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28/06/2022 09:37