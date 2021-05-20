Avrupa’dan aşı hamlesi: 1.8 milyar doz aşı alınacak

Avrupa Komisyonu BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen corona virüsü aşısından 1.8 milyar doz daha satın almak için üçüncü anlaşmayı imzaladı.

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20/05/2021

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Avrupa’dan aşı hamlesi: 1.8 milyar doz aşı alınacak

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada bu anlaşma ile Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin kullanımı için 2021 yılı sonu ve 2023 arasında 1.8 milyar doz aşının ayrılacağı ifade edildi.

Kontrata göre aşıların AB’de üretilmesi ve üretim için gerekli maddelerin AB’de bulunan şirketlerden temin edilmesi gerekiyor.

20/05/2021 17:46
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TAGS: Avrupa, aşı, haber, sağlık
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