Avrupa’dan Futbol Takımları Devre Arası Kampı için Courtyard’ta

Courtyard Long Beach Holiday Resort kış döneminde Avrupa’dan futbol takımlarını ağırlamaya başladı. Kış aylarındaki turizm sakinliğine altarnatifler üreten işletme yeni bir adım attı.

Macar futbol takımı Tempo FFC geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs’a geldi. Devre arası kampı kapsamındaki kondisyon çalışmaları ve antremanları için gerçekleştirilen bu Ziyarette konaklanacak tesis olarak Courtyard Long Beach Holiday Resort Seçildi.

Takım bir çok farklı lokasyon ve şartlarda anteramanlar yaptı. Oyuncular, teknik ekip ve basından oluşan kafile Cumartesi günü yapılan motivasyon etkinliği ile kampı tamamladı. Kamp kapsamında Ülkemizin takımlarından Çanakkale TSk ile bir hazırlık maçı organize edildi. Tempo FFC’nin Kuzey Kıbrıs’ta yaptığı etkinlikler Macar basınında da yer aldı.

Takım yetkilileri motivasyon etkinliğinde Courtyard Long Beach Holiday Resort yöneticilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini sunarken ve takımın ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

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25/01/2022 09:11