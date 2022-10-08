Avrupa'dan kış öncesi yeni tasarruf tedbirleri

Avrupa, büyüyen enerji kriziyle birlikte ardı ardına yeni tasarruf tedbirleri alıyor. Avrupa Parlamentosu ısıtma sistemlerini haftanın 3 günü kapatacak. İngiltere'de günde 3 saat elektriksiz kalınabileceği uyarısı yapılırken Fransa'da, iç ortam sıcaklığının 19 dereceyi geçmemesini içeren bir plan söz konusu.

Avrupa Parlamentosu ısıtma sistemlerini çalıştırmama kararı aldı. Karara göre, kaloriferler haftanın 3 günü kapatılacak. Ayrıca, tatil dönemlerinde sistemler tamamen kapalı tutulacak.

Üç saate kadar elektrik kesilebilir

İngiltere'de, elektrik kesintisi yaşanabileceği uyarısı geldi.

Elektrik dağıtım şirketi National Grid, gaz kaynaklarının aşırı derecede kullanılması durumunda hanelerin bu kış üç saate kadar elektriksiz kalabileceğini duyurdu.

Geceleri ışıklı reklamlar yasaklanacak

Fransa'da tasarruf planına göre, iç ortam sıcaklığı 19 dereceyi geçmeyecek, geceleri ışıklı reklamlar yasaklanacak, evden çalışma ve araç paylaşımı teşvik edilecek.

Hükümet, bu planla enerji tüketimini yüzde 10 düşürmeyi hedefliyor.

İşletmeler battaniye temin edecek

Belçika'da da yeni önlemler alınıyor.

Son alarak ülkede restoran ve kafelerin verandalarındaki ısıtıcılarını kapatması gündemde.

İşletmelere verandayı tercih eden müşteriler için battaniye temin edilmesi önerisinde bulunuluyor.

Bu habere tepkiniz:



08/10/2022 10:02