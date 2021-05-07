Avrupa'dan Ukrayna'ya destek

Moskova-Kiev hattında gerilim sürerken, ABD'nin ardından Avrupa'dan da Ukrayna'ya destek geldi. Avrupa Birliği üyesi 3 ülkenin Dışişleri Bakanları da Kiev'i ziyaret etti.

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Dışişleri Bakanları, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaların yaşandığı Donbas bölgesini ziyaret ederek duruma ilişkin bilgi aldı.

Bakanlar, Anma Duvarı'na giderek Ukrayna uğruna hayatını kaybeden askerler için çiçek bıraktı. Ardından da Kiev'de Ukraynalı mevkidaşları Dmitro Kuleba ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlediler.

Benelüks ülkeleri Dışişleri bakanları, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineleyerek, diyaloğun tek çözüm yöntemi olması gerektiğini vurguladılar.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, "Rus saldırganlığı karşısında" dayanışma gösterdikleri için bakanlara teşekkür etti. "Bütün partnerlerimizi Rusya'ya görüşmelerde yapıcı olması için daha fazla baskı yapmaya çağırıyorum" dedi.

Beyaz Saray'dan destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev temaslarının ardından, Beyaz Saray’dan da Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyoruz açıklamasını yaptı.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki varlığından endişe duyduklarını belirterek, Kiev hükümetine desteklerini dile getirmişti.

2 Ukrayna askeri öldü

ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğini açıklamasına rağmen hala bölgede önemli sayıda asker bulundurduğuna işaret etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki temas hatlarından çatışma haberleri geliyor. Son 24 saatte 16 kez ateşkes ihlali yapıldı, iki Ukrayna askeri öldü, biri de yaralandı.

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07/05/2021 15:09